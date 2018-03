Les lunettes de réalité augmentée audio arrivent

Bose a créé la surprise, au festival South by Southwest, qui a lieu cette semaine à Austin, aux États-Unis. La firme américaine d'équipements audio a présenté des lunettes de réalité augmentée originales. Contrairement aux Google Glass ou aux HoloLens de Microsoft, elles augmentent la réalité par le son et non par l'image. L'appareil ne dispose d'aucun écran affichant des infos dans le champ de vision, mais mise sur l'audio contextualisé.

Semblables à des lunettes solaires, mais avec des branches plus larges, ces bésicles connectées au smartphone diffusent des infos sonores en fonction du lieu dans lequel se déplace l'utilisateur et de l'orientation de sa tête. Parmi les exemples d'utilisation, Bose cite la description d'un tableau dans un musée, la simulation d'un événement historique lorsqu'on observe un monument ou encore la traduction instantanée d'un panneau. Le système peut se contrôler par la voix, des gestes, mais aussi des mouvements de tête. Un hochement vers le bas peut ainsi permettre de décrocher un appel.

Bose n'a pas indiqué de date de sortie ni de prix, mais un prototype et un kit logiciel destinés aux développeurs et aux fabricants intéressés seront lancés cet été. Ils s'accompagnent de la plateforme Bose AR, qui pourra être intégrée à d'autres produits. La société compte déjà plusieurs partenaires, dont les apps Strava (suivi de course à pied et vélo), TripAdvisor (avis sur hôtels et restaurants) ou encore TuneIn (radio).

