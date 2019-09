Une appli de trucage vidéo fait polémique en Chine

Disponible au téléchargement depuis vendredi, l'application Zao repose sur la technologie dite du "deepfake" (ou "permutation intelligente de visage"), mais suscite également des inquiétudes ailleurs dans le monde en raison d'un risque d'utilisations malveillantes.

Les utilisateurs fournissent d'abord une série de "selfies" avec différentes expressions faciales. L'application va ensuite plaquer avec un très grand réalisme leur visage sur celui de personnes présentes dans des films, des séries ou des émissions télévisées.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) ???? pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT