Instagram ne se repose pas sur ses lauriers

Tout juste après avoir passé le cap symbolique du milliard d'utilisateurs actifs et lancé la nouvelle app' vidéo IGTV, Instagram vient d'introduire une série de nouveautés dans son app principale sous iOS et Android. La principale concerne l'arrivée des appels vidéo de groupe, que Facebook, propriétaire de l'app, avait anticipé lors de la conférence des développeurs F8, en mai dernier.

Le service, accessible dans l'espace Instagram Direct (icône en forme d'avion en papier), permet à l'utilisateur de chatter en vidéo avec trois autres personnes simultanément. Loin d'être une innovation - Instagram fait d'ailleurs moins bien que Snapchat (jusqu'à 16 participants) et Facebook Messenger (jusqu'à 50 personnes) - ce nouveau service montre que la plateforme veut aller plus loin qu'une simple app de partage d'images.

«Le chat vidéo vous fournit l'expérience de la vidéo en temps réel dans un espace privé et vous aide à vous sentir proche et connecté à vos amis lorsque vous ne pouvez pas être ensemble», écrit la société sur son site. Elle explique que le chat vidéo se veut multitâche. Il est en effet possible de réduire la vidéo pour continuer à naviguer dans le fil d'images, envoyer des messages et des photos, ou encore publier une story, notamment.

Parmi les autres nouveautés, l'onglet Explore accueille de nouveaux canaux thématiques, tels que Style, Voyages, Musique, Art, Nature ou encore une chaîne personnalisée baptisée «Pour vous», au sommet de l'écran. De nouveaux effets font aussi leur apparition dans l'appareil photo. Ceux-ci ont été conçus en partenariat avec Ariana Grande, BuzzFeed, Liza Koshy, Baby Ariel ou encore la NBA. A noter qu'il faut suivre l'un de ces comptes pour que les filtres de réalité augmentée apparaissent et puissent être utilisés.

