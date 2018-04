Tinder lance une nouvelle fonction

Les photos, ça fait très 20e siècle! Aujourd’hui, on ne fait plus rien sans vidéo. Les stories sur Instagram, les snaps et les feed Facebook sont essentiellement faits de vidéos. C'est maintenant au tour de Tinder de s'y mettre. L’app de rencontre va bientôt lancer une nouvelle fonction qui va radicalement changer la manière de swiper, en introduisant de courtes vidéos en boucle. Au lieu de n’avoir qu’un instantané de leur visage pour séduire, les utilisateurs auront désormais la possibilité de se servir de tout leur corps en mouvement.

Les vidéos en boucle de deux secondes rappellent l’application Boomerang d’Instagram – en avant, en arrière et on répète le tout. Selon Tinder, cela devrait permettre de mieux pouvoir se vendre: «Les vidéos te permettent de mettre ta personnalité plus en avant et c’est le meilleur moyen de faire en sorte qu’on te swipe vers la droite», écrivent les développeurs.

Pour le moment, Tinder teste la fonction en Suède et au Canada. Mais vu l’engouement que cela suscite déjà, on peut d’ores et déjà imaginer que cette nouvelle option s'étendra aux autres pays.

(L'essentiel)