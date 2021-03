«Genshin Impact» fait plus fort que «Pokémon Go»

Le succès est au rendez-vous pour «Genshin Impact». Et pas des moindres. En moins de six mois, ce jeu de type action-RPG a accumulé plus de 1 milliard de dollars de recettes rien que sur iOS et Android, selon les chiffres du cabinet Sensor Tower. S’inspirant des graphismes et de la jouabilité de «The Legend of Zelda: Breath Of The Wild» (sorti sur la console Switch en 2017), ce titre gratuit peut se targuer d’avoir battu la performance d’un certain «Pokémon Go». À titre de comparaison, après sa sortie en 2016, le jeu de réalité augmentée de l’américain Niantic avait mis neuf mois pour atteindre ce même cap symbolique, contre dix mois pour «Lineage M» de NCSoft et onze mois pour «Clash Royale» de Supercell.

Créé par le studio de développement et d’animation chinois miHoYo, «Genshin Impact» rapporte en moyenne 160 millions de dollars par mois et 5,8 millions de dollars par jour. L’arrivée périodique de personnages et de fonctionnalités nouvelles incite en effet les joueurs à dépenser de l’argent pour les obtenir via un système d’achats intégrés.

Si, à l’international, «Gen­shin Impact» s’impose comme le jeu de rôle mobile le plus rentable du mois écoulé, il doit se contenter dans son pays de la 3e place, derrière «PUBG Mobile» et «Honor Of Kings». La Chine reste néanmoins le marché le plus lucratif (300 millions de dollars dépensés par les joueurs), juste devant le Japon (278 millions).

(L'essentiel/man)