7 heures de panne géante, Facebook s’explique

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien, émergeaient mardi d’une panne sans précédent, qui a plongé le groupe dans une double crise après les révélations au grand jour d’une lanceuse d’alerte. L’incident, causé par un problème technique, constitue la panne «la plus importante jamais observée» par Downdetector, qui recense les signalements des utilisateurs. «Des milliards d’utilisateurs ont été affectés», a assuré le site.

«À l’immense communauté de personnes et entreprises dans le monde qui dépendent de nous: nous sommes désolés. Nous travaillons dur à vous redonner accès à nos applis et services et sommes heureux de vous dire qu’ils reviennent en ligne en ce moment», a tweeté l’entreprise lundi à 22h30 GMT (mardi à 00h30, heure du Luxembourg), après sept heures de panne.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.