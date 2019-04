«On savait qu'Origen allait devenir une team énorme»

Les deux meilleures équipes de la saison de «League of Legends» en Europe, G2 et Origen, vont s'affronter samedi pour décrocher directement une place en finale. Le perdant aura une deuxième chance de se qualifier en affrontant le vainqueur de la demi-finale entre Fnatic et Splyce, qui ont éliminé ce week-end respectivement Vitality (3-0) et SK (3-1). Rencontre avec deux des figures centrales d'Origen, son fondateur, xPeke, et l'ancien caster, Deficio.

Logique respectée

En Amérique du Nord, les affrontements du week-end ont été disputés mais n'ont pas donné lieu à des surprises. Troisièmes de la saison régulière, les TSM de Bjergsen et Zven ont pris la mesure 3-1 des Echo Fox (6es). Les FlyQuest (4es) et les Golden Guardians (5es) se sont livré un duel acharné qui a tourné à l'avantage des premiers (3-2). En demis, les TSM retrouveront leurs meilleurs ennemis de Cloud 9 alors que FlyQuest se mesurera à la redoutable Team Liquid.

Comment Origen est-elle redevenue une structure de premier plan?

xPeke: Même si l'équipe avait quitté l'élite européenne, c'était devenu ma vie et je rêvais qu'elle revienne au top. J'ai tout fait pour que ça arrive. Avec Deficio, ça ne nous a pris qu'un mois pour nous entendre sur tous les détails. Car nous voulions les deux que ça marche.

Deficio: Nous formons un duo complémentaire avec xPeke, qui est un ancien joueur légendaire de «LoL». Dès qu'on s'est mis d'accord, on savait que ça allait devenir énorme.

Comment l'équipe a-t-elle été construite?

Deficio: Ma philosophie était d'assurer les fondations en faisant signer des vétérans, comme Kold (24 ans), Nukeduck (22 ans) et Mithy (24 ans). J'ai ensuite ajouté des jeunes prometteurs comme Alphari (19 ans) et Patrick (18 ans).

xPeke: C'était important pour moi que Mithy revienne dans l'équipe, car son immense expérience lui permet d'encadrer les plus jeunes.

Quels sont les buts que vous voulez atteindre avec Origen?

xPeke: On veut bâtir sur le long terme. C'est un lent processus d'amener son équipe là où on veut. Mais je suis très satisfait de voir les améliorations de ces derniers mois et je suis vraiment impatient de voir où ça nous amènera.

(L'essentiel/mey)