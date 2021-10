C'est officiel, Facebook va changer de nom

Mark Zuckerberg annonce le nouveau nom de la structure qui va englober Facebook (et WhatsApp, Instagram, Oculus etc): Ce sera donc... "Meta" (pour le metaverse) #FBConnect #Facebook #Meta pic.twitter.com/PLuWnTIrkQ — Philippe Berry (@ptiberry) October 28, 2021

Le fondateur du géant des technologies, accusé de faire passer les profits avant les humains par une lanceuse d'alerte et de nombreux élus, a choisi «meta» - «au-delà» en grec ancien - pour montrer qu'il y a «toujours plus à construire». «Nous avons beaucoup appris en nous confrontant à de nombreux problèmes», a-t-il déclaré, jugeant qu'il est désormais temps de tirer les leçons pour «construire le prochain chapitre».

Cette annonce a été faite au terme d'une heure et demie de présentation du «metaverse», «métavers» en français pour méta-univers. Selon lui, le métavers représente l'avenir de l'internet, après les ordinateurs et les téléphones portables, auquel le public aura accès pour interagir, travailler ou se divertir via les technologies (lunettes de réalité augmentée, casques de réalité virtuelle, etc.).

Ce changement de nom est interprété comme une manœuvre de distraction par les critiques du groupe californien, empêtré dans les scandales et controverses, de la désinformation à la confidentialité des données en passant par le respect du droit de la concurrence.

Un futur digne de la science-fiction

La firme «pense qu'une nouvelle marque peut l'aider à changer de sujet», a déjà réagi la semaine dernière une ONG de militants anti-Facebook, ironiquement baptisée «le vrai conseil de surveillance de Facebook» («The Real Facebook Oversight Board»), quand des rumeurs de changement de nom circulaient.

La colère des autorités et de la société civile s'est amplifiée ces dernières semaines à la faveur des révélations d'une lanceuse d'alerte, Frances Haugen, qui montrent que Facebook a choisi d'ignorer une partie des dangers - contenus toxiques sur Instagram pour les adolescents, désinformation qui nuit à la démocratie, etc. - par souci de préserver ses profits.

Pour autant, Mark Zuckerberg parle du métavers depuis quelques mois. Il a déjà annoncé des investissements de plusieurs milliards pendant les années à venir et le recrutement de 10 000 personnes en Europe pour ce projet. Il a donné plus détails jeudi, peignant un futur digne de la science-fiction tout en offrant des perspectives aux marques en termes de marketing.

(L'essentiel/afp)