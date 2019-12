La franchise «Mechwarrior» revient en force

Il aura fallu patienter près de deux décennies pour se balader de nouveau dans les monstres d'acier de la licence «Mechwarrior». Intitulé «Mercenaries», ce cinquième volet porte bien son nom et propose d'enchaîner les contrats dans toute la galaxie, afin de garantir des revenus suffisants pour entretenir sa flotte de robots, sa réputation et, surtout, bichonner ses pilotes alliés. En effet, les moins expérimentés subissent davantage de dommages et coûtent cher en réparations. On l'a compris, combattre, c'est bien, mais récolter de l'argent, c'est mieux. Une fois ces mécanismes assimilés, place aux missions.

Si, finalement, la plupart des mandats se ressemblent à s'y méprendre, la cinquantaine d'engins de mort et leurs nombreux équipements différents offrent une jouabilité inespérée. On passe d'ailleurs plus de temps à l'atelier à dorloter ses machines que sur les champs de bataille. Pire: on hésite parfois à les sortir afin d'éviter les éraflures sur leur belle carrosserie. Surtout que cette simulation demande de longues heures d'apprentissage pour manœuvrer ses robots en toute quiétude, dans des environnements assez fades. Mais le plaisir est ailleurs.

(L'essentiel/mmi)