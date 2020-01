Sony surprend avec une voiture électrique

Pas de détails sur la PlayStation 5 au menu, hormis la présentation du logo officiel de la future console de jeux vidéo et quelques chiffres (106 millions de PS4 vendues et 103 millions d'utilisateurs actifs mensuels du PlayStation Network), lors de la conférence de Sony au Consumer Electronic Show (CES). Le géant nippon a créé la surprise, à la veille de l'ouverture, mardi, du salon hi-tech de Las Vegas, en préférant miser sur la mobilité. Sony a en effet présenté un premier prototype de voiture électrique issu de son nouveau projet baptisé Vision-S.

«Ce prototype incarne notre contribution à l'avenir de la mobilité», a déclaré le président et PDG du groupe, Kenichiro Yoshida, en dévoilant le véhicule. Il embarque différentes technologies pour le confort et le divertissement. Il est notamment doté de 33 capteurs, dont des capteurs d'image CMOS et des capteurs ToF (temps de vol). Ils servent à détecter et reconnaître les personnes et les objets à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture électrique.

Le véhicule, qui affiche un large écran panoramique faisant office de tableau de bord sur toute la largeur avant, a été réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires, en premier lieu avec la firme autrichienne Magna Steyr, mais aussi les allemandes Bosch, Continental et ZF, ainsi que Qualcomm et Nvidia. La luxueuse berline connectée propose aussi un son à 360 degrés et d'autres écrans destinés aux passagers. Elle se présente pour le moment comme une plateforme de démo modulaire. Sony n'a pas évoqué de commercialisation.

(L'essentiel/man)