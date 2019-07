«Fortnite» et «LoL», deux colosses à couteaux tirés

Depuis l'arrivée fracassante de «Fortnite» en 2017, la plateforme de streaming Twitch est divisée en deux clans: les aficionados du battle royale d'Epic Games et les fans de «League of Legends» («LoL»). Sur les six premiers mois de 2019, le jeu d'arène de bataille de Riot Games a totalisé 512 millions d'heures visionnées, devant les 465 millions de «Fortnite», selon esportobserver.com.

«LoL» est donc en passe d'atteindre la barre symbolique du milliard d'heures vues en une année, une performance réalisée pour l'instant une seule fois... par «Fortnite» en 2018. Le jeu de battle royale est très dépendant de ses joueurs stars, comme Tfue ou Ninja, mais ce dernier n'affiche pas cette année les chiffres stratosphériques de 2018. Et l'infidélité passagère de plusieurs streamers populaires à l'arrivée d'«Apex» a eu un impact sur le nombre d'heures visionnées.

À l'inverse, «LoL» s'appuie sur ses championnats en Europe, en Amérique du Nord, en Corée ou en Chine, soit plusieurs dizaines de matches par semaine. L'éditeur Riot a aussi su renouveler continuellement son jeu phare, sorti il y a près de dix ans. Et il peut se réjouir du succès de son nouveau mode de jeu, «Teamfight Tactics», une déclinaison de l'univers de «LoL» tout juste lancée. Derrière ces deux géants, le podium de Twitch est complété par les chaînes où les streamers interagissent avec leurs fans (Just Chatting). Suivent «GTA 5» (269 millions d'heures vues), «Dota 2» (237 millions) et «Apex» (181 millions).

(L'essentiel/mey)