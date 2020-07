La star de TikTok gagne sa place dans «Fortnite»

La danse «The Renegade» a cartonné sur l’app de courtes vidéos TikTok. On peut désormais la retrouver sous la forme d’un Emote dans la boutique payante de «Fortnite». Cela devrait faire les affaires de l’éditeur du jeu Epic Games et de l’adolescente américaine Jalaiah Harmon. Comme le relève le site The Verge, l’auteure de la danse touche certainement une belle commission. L’annonce du lancement de l’Emote sur Twitter avec la mention de sa créatrice est en effet inédit de la part d’Epic Games.

L’éditeur du jeu à succès s’était jusqu’ici plutôt fait épingler pour avoir repris des danses populaires de la culture pop sans demander de comptes à personne. Il a fait l’objet de poursuite de violation des droits d’auteur pour avoir utilisé du contenu similaire sans autorisation. C’est seulement depuis janvier qu’Epic Games a revu sa stratégie avec notamment le lancement d’un concours de danse sur TikTok avec des droits de licence. L’éditeur a également transformé les mouvements de danse de streamers populaires, notamment de la vedette Tyler «Ninja» Blevins, qui a obtenu son propre skin, son Emote et d’autres objets dans le jeu.

Pour mémoire, les Emotes sont simplement esthétiques et ne confèrent aucun avantage pour la progression dans le jeu.

Jalaiah Harmon avait notamment réalisé sa danse lors du dernier All-Star Game, aux États-Unis:

Jalaiah Harmon, creator of the 'Renegade Dance' performed at the All-Star Game



Giannis and Russ in the background



(via @nba)pic.twitter.com/p3Zta1Jjjd