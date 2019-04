Une enceinte connectée peut-​​elle vous écouter?

L'enceinte connectée Alexa permet aux employés d'Amazon d'écouter vos conversations pic.twitter.com/TtqAcqHwpm

Réglages sinueux



On ne peut pas refuser les enregistrements vocaux dans les paramètres de confidentialité Alexa d'Amazon. Par contre, on peut empêcher qu'ils soient utilisés pour «aider à développer de nouvelles fonctionnalités». Google permet de désactiver «l'activité vocale et audio», mais trouve tous les prétextes pour pousser l'utilisateur à la réactiver. Quant à Siri d'Apple sur iOS, on peut le désactiver dans les réglages et désactiver Dictée dans le menu Clavier (section Général).