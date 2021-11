Trouvez le sosie de votre chat ou chien

Après la fonctionnalité Art Selfie pour les humains, voici celle pour les animaux de compagnie. L’app Arts & Culture de Google s’est dotée d’une nouvelle option baptisée Pet Portraits. Disponible sur les versions iOS et Android du service, elle permet de rechercher les sosies d’art d’un chien, chat, oiseau, poisson ou tout autre animal de compagnie d’une personne.

Après avoir capturé une photo de l’animal ou sélectionné un cliché déjà présent sur son smartphone, l’utilisateur peut le soumettre aux algorithmes de «machine learning» (apprentissage automatique) de Google qui compareront automatiquement l’image aux milliers d’œuvres proposées par les musées partenaires du géant du web afin de trouver, avec plus ou moins de réussite, une œuvre représentant un animal d’apparence similaire.

Google précise que les photos prises ne sont pas envoyées à ses serveurs, mais ne sont visibles que par l’utilisateur, à moins que celui-ci ne partage le résultat avec ses contacts ou sur des réseaux sociaux, comme le font certains:

Tried out the pet portrait filter and this is Smudge’s rather mean-looking historical doppelgänger pic.twitter.com/FOLcPVRjqz — Jane Wakefield (@janewakefield) November 9, 2021

I found a paw-fect match with #PetPortraits. Match your pet with an artwork with https://t.co/VHYe0jr1pW pic.twitter.com/JLiByivMYG — Grim Squeaker (@DmiriyKray) November 9, 2021

I found a paw-fect match with this #PetPortraits! Match your pet with an artwork with https://t.co/Lr2XbaihJ4 pic.twitter.com/L9THZS3MI1 — Abbey (@AbbeyOnAir) November 9, 2021

I found a paw-fect match with #PetPortraits. Match your pet with an artwork with https://t.co/7tLukDPJTN pic.twitter.com/xIuvQFHp3I — Zazelby Jones (@ZazelbyJ) November 9, 2021

(L'essentiel/man)