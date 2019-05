Twitch squatté avec du contenu illicite et porno

Des utilisateurs malveillants ont détourné une catégorie de Twitch pour y référencer du contenu illégal et pornographique. La plateforme de diffusion de jeux vidéo a fustigé une violation grave de ses conditions d'utilisation et des droits d'auteurs. Parmi les mesures prises, elle a désactivé l'option de diffusion en direct pour les comptes nouvellement créés. «La sécurité de notre communauté est la priorité absolue et nous faisons tout pour rétablir tous les accès le plus vite possible», a commenté la filiale d'Amazon.

Twitch a reconnu que les trolls utilisaient la catégorie Artifacts pour partager les directs. Selon la plateforme, la majorité des comptes qui partageaient le contenu illégal étaient automatisés. Des images de la fusillade de Christchurch, l'attaque terroriste néo-zélandaise qui avait fait 50 morts début mars et s'était propagée sur les médias sociaux, se sont aussi retrouvées en ligne, selon le site Motherboard. La plateforme de streaming de parties de jeux vidéo a déjà servi, à son insu, à la diffusion de contenus piratés, comme des épisodes de «Game of Thrones».

Quant à la catégorie Artifact, elle n'a pas été choisie par hasard par les trolls. Elle avait été créée autour d'Artifact, du nom d'un jeu de cartes développé par Valve, raillé après avoir été désigné comme le pire jeu par la communauté de Twitch. L'adresse avait depuis perdu sa popularité, avant que les trolls rappellent son existence de la pire des façons.

(L'essentiel/laf)