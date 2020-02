Le mode Ultimate Team de FIFA visé par la justice

Après la Belgique et les Pays-Bas qui ont interdit les loot boxes (coffres ou packs contenant des objets ou des cartes virtuels aléatoires), ainsi que le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande qui en ont fait la demande, c'est au tour de la France de s'attaquer désormais à ce problème. Deux avocats parisiens, Karim Morand-Lahouazi et Victor Zagury, ont déposé plainte auprès du Procureur de la République de Bobigny et de Créteil. Ils pointent du doigt le mode de jeu FIFA Ultimate Team (FUT) de la célèbre simulation de foot «FIFA» de l'éditeur américain Electronic Arts, révèle L'Équipe.

«Nous estimons qu'un jeu de hasard a été intégré à ce jeu vidéo car l'achat de packs au contenu aléatoire ne constitue rien d'autre qu'un pari. C'est la logique du casino que l'on fait ainsi entrer dans les foyers», dénoncent-ils en mettant en évidence les risques d'addiction, particulièrement pour les plus jeunes, de cette pratique qui permet de dépenser des crédits amassés dans le jeu ou de l'argent réel.

Un système addictif

«Mon client a dépensé 600 euros en l'espace de cinq mois sans jamais avoir un joueur important. Les développeurs de ce mode ont créé une illusion absolue et un système particulièrement addictif. Plus vous payez et plus vous avez une possibilité de tomber sur des joueurs cotés», constate l'avocat Victor Zagury.

«Aujourd'hui, un ado de 11 ou 12 ans peut, sans aucune restriction, jouer à FUT et y engager de l'argent parce qu'il n'y a pas de système de contrôle parental dans ce mode», souligne de son côté maître Karim Morand-Lahouazi.

«L'algorithme qui gère l'attribution de ces cartes est un secret industriel, Comment savoir s'il n'y a pas tromperie sur la marchandise?» se demande un joueur, interrogé par L'Équipe. Electronic Arts, qui depuis «FIFA 19» affiche les probabilités des packs en montrant le contenu qu'il est possible d'obtenir, se défend du caractère de jeu de hasard du mode Ultimate Team. Pour rappel, tous jeux confondus, il a représenté 28% du chiffre d'affaires de 4,9 milliards de dollars d'EA de l'année fiscale 2018-2019.

(L'essentiel)