Protégez-​​vous vos comptes Facebook et Instagram?

Aujourd'hui, la question des données personnelles et de leur utilisation est une préoccupation des internautes du monde entier, et pourtant... Selon les chiffres fournis ce jeudi par Eurostat, il est clair que les utilisateurs du Luxembourg n'ont pas encore tous les bons réflexes pour protéger au mieux leurs données.

Au Luxembourg, s'ils sont 79% à savoir que les cookies permettent de tracer leurs activités sur la Toile, ils ne sont que 46% à avoir adapté leur navigateur pour restreindre leur traçabilité et seulement 22% à utiliser un logiciel pour éviter d'être traqués sur Internet. De la même manière, moins d'un internaute sur deux (48%) refuse d'être géolocalisé.

Des profils pas assez protégés

Protéger ses données, c'est aussi protéger ses profils sur les réseaux sociaux. Or, au Grand-Duché, seuls 41% en limitent l'accès. Sans doute pour des problèmes de compétences en la matière, ce sont les plus âgés les plus imprudents: seuls 34% des plus de 55 ans restreignent l'accès à leur page Facebook ou leur compte Instagram contre 44% des 16-24 ans ou 47% des 35-44 ans.

Pour éviter que nos données ne tombent dans des mains mal intentionnées, le geste le plus simple est de se renseigner sur le site utilisé: seuls 32% des internautes évaluent effectivement la sûreté dudit site et seuls 23% lisent la politique de confidentialité avant de transmettre leurs données. Plus de la moitié (52%) refusent toutefois qu'elles soient utilisées à des fins publicitaires.

