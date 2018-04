Avec Chat, Google se dote de son propre iMessage

En matière de messagerie, Google a multiplié les approches ces dernières années. Le géant du web a en effet lancé tour à tour plusieurs services aux fonctionnalités différentes: Hangouts, Allo, Duo et Android Messages. Ce dernier, qui permettait jusqu'ici d'envoyer des SMS et des MMS, a été désigné pour devenir une plateforme de communication à l'expérience enrichie, de quoi devenir une alternative à iMessage d'Apple ou Facebook Messenger.

Dans les 12 à 18 prochains mois, Google va en effet y injecter Chat, a fait savoir à The Verge Anil Sabharwal, anciennement aux commandes de l'équipe Google Photos et à présent à la tête de ce projet.

Chat ne se présente pas comme une énième app de messagerie. Derrière se nom se cache en fait le nouveau protocole RCS (Rich Communication Services) désormais supporté par 55 opérateurs mobiles (dont Orange, TIM, Telefonica, Deutsche Telecom ou encore Tele2 en Europe), 11 constructeurs (entre autres Asus, HTC, Huawei, LG et Samsung) et deux fournisseurs de systèmes d'exploitation: Microsoft et bien évidemment Google. Apple ne fait pour le moment pas partie de la liste.

Ce protocole, qui vise à remplacer le SMS, permet d'envoyer des messages enrichis sur le réseau 4G ou le wi-fi, avec des images et des vidéos en haute définition et des GIF. Il rend aussi possible les conversations de groupe, ainsi que les accusés de réception et de lecture. Dans le cas où l'appareil du destinataire ne supporte pas les messages RCS, il recevra un simple SMS. Le chiffrement de bout en bout des communications n'est cependant pour le moment pas prévu, a indiqué le responsable de Google.

Conséquence de ce nouveau projet: le développement de Allo a été temporairement suspendu par Google.

(L'essentiel/man)