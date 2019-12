Internet encore coupé en vue des prochaines manifs

Les autorités indiennes ont coupé vendredi l'accès à Internet en plusieurs endroits du pays. Elles anticipent de nouvelles manifestations contre une loi sur la citoyenneté dénoncée comme discriminatoire envers les musulmans.

Vingt-sept personnes ont péri en deux semaines dans des manifestations parfois violentes contre cette législation qui a cristallisé les griefs et peurs suscités par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Ce mouvement de contestation est le plus important depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous en 2014.

En prévision de nouvelles manifestations vendredi, jour de la grande prière musulmane, les responsables d'Uttar Pradesh (nord) ont suspendu l'Internet mobile et les SMS dans 21 districts sur 75, dont la capitale régionale Lucknow.

Technique courante

Dans plusieurs zones de cet État, contrôlé par les nationalistes hindous et dirigé par un moine radical, l'Internet mobile n'avait été rétabli que mardi, après près d'une semaine de suspension. Cette région de 220 millions d'habitants compte 20% de musulmans.

Bloquer l'accès à Internet pour limiter les manifestations est une technique couramment utilisée par les autorités en Inde, le pays étant le pays au monde qui a le plus recours aux coupures d'Internet. Le site internetshutdown.in en a ainsi recensé une centaine pour la seule année 2019.

En amont de la grande prière hebdomadaire, des milliers de policiers armés patrouillaient vendredi matin des districts d'Uttar Pradesh à majorité musulmane. Quelque 5 000 personnes ont été placées en détention préventive, en plus de 1 000 autres déjà arrêtées en lien avec les manifestations.

Arbitraire dénoncé

Cette région pauvre et notoirement corrompue, où se trouve notamment le célèbre Taj Mahal, avait vu de violents heurts, il y a une semaine, après la sortie des mosquées.

Le mouvement de contestation a d'ores et déjà entraîné la mort de dix-neuf personnes dans cet État, la plupart tuées par balle. Un enfant de huit ans a péri piétiné dans un mouvement de panique dans la ville sacrée de Varanasi, circonscription de Narendra Modi.

La réponse brutale des forces de l'ordre nourrit la colère des manifestants, qui accusent les autorités de répression arbitraire. Approuvée le 11 décembre par le Parlement, la loi contestée facilite l'attribution de la citoyenneté indienne à des réfugiés, mais pas s'ils sont de confession musulmane.

Si elle ne concerne pas directement les musulmans indiens, elle a renforcé les inquiétudes de cette minorité (14% du 1,3 milliard d'Indiens), qui craint d'être reléguée au rang de citoyens de seconde classe dans l'Inde des nationalistes hindous.

Étrangers gardés à l’œil

Alors que ce mouvement de contestation connaît un grand retentissement international, les autorités indiennes gardent à l’œil les agissements des étrangers présents dans le pays et prennent des sanctions si elles découvrent qu'ils se sont joints à la mobilisation.

Une touriste norvégienne a rapporté vendredi à l'AFP s'être vu ordonner de quitter l'Inde après avoir participé aux manifestations contre une loi controversée sur la citoyenneté, deuxième cas d'Européen expulsé du pays cette semaine pour ce motif.

Janne-Mette Johansson, 71 ans, a déclaré à l'AFP que la police lui avait donné «l'assurance orale» qu'elle pouvait se joindre aux manifestations pacifiques contre cette législation jugée par ses opposants comme discriminatoire envers les musulmans et qui a déclenché un vaste mouvement de contestation en Inde.

Mais jeudi, «des responsables de l'immigration indienne sont venus à mon hôtel pour m'interroger et j'ai été torturée mentalement. Aujourd'hui (vendredi), ils sont venus à nouveau à mon hôtel pour me demander de quitter le pays ou ils engageront une procédure judiciaire et me déporteront», a-t-elle dit.

«1933-1945, nous sommes passés par là»

Plus tôt dans la semaine, un étudiant allemand en physique, en échange universitaire à Chennai (sud de l'Inde), a également été forcé par les autorités à partir d'Inde après avoir pris part à une manifestation et avoir comparé le texte contesté aux législations antijuives de l'Allemagne nazie, a rapporté PTI.

Des photos sur les réseaux sociaux, reprises par les médias indiens, montrent Jakob Lindenthal brandissant une pancarte indiquant «1933-1945 Nous sommes passés par là».

«Après la période nazie, de nombreuses personnes ont affirmé ne rien avoir su des génocides ou des atrocités ou ont dit avoir été seulement passives», a déclaré l'étudiant à la chaîne allemande Deutsche Welle.

«Donc je vois comme un devoir d'apprendre des ces leçons et de ne pas seulement regarder lorsque des choses se passent qui semblent être des pas vers des événements possiblement dangereux», a-t-il poursuivi.

(L'essentiel/nxp/ats)