Le logiciel iTunes sera remplacé par ces apps

En début de semaine, le populaire développeur Steve Troughton-Smith révélait que la fin d'iTunes, tel qu'on le connaît aujourd'hui, était proche. Lancé en 2001, le logiciel multimédia d'Apple est devenu avec les années une usine à gaz cumulant trop de fonctionnalités, de l'avis de bon nombre d'utilisateurs.

Apple aurait par conséquent décidé de le démanteler en plusieurs apps. Un changement qui pourrait intervenir, selon le développeur, dès le lancement du futur système d'exploitation macOS 10.15, qui doit être présenté à la conférence WWDC, en juin.

iTunes ne devrait pas disparaître tout de suite

Guilherme Rambo du site spécialisé 9to5Mac a confirmé mercredi ces informations. Il explique que le logiciel serait séparé en plusieurs apps autonomes, Music, Podcasts et Apple TV, destinées respectivement à la musique, aux podcasts et à la vidéo. Cette division serait rendue possible grâce au projet Marzipan qui permet aux développeurs d'adapter facilement des apps iOS à macOS.

Les nouvelles apps seraient similaires à Apple News qui partage le même design et code que son homologue sur iPhone ou iPad. L'app Livres devrait aussi avoir droit à une mise à jour de même type, révèle le site spécialisé.

Quant à iTunes, il devrait subsister encore un moment quelque part sur les Mac afin de permettre aux possesseurs de vieux iPods et de vieux iPhone de les synchroniser avec l'ordinateur.

(L'essentiel/man)