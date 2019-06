Nokia promet de doubler l'autonomie des mobiles

Les ingénieurs de Nokia Bell Labs, division de l'entreprise finlandaise chargée de la recherche et de l'innovation, ainsi que ceux du centre de recherche irlandais Advanced Materials and BioEngineering Research (AMBER) ont développé une nouvelle technologie de batterie capable de multiplier par 2,5 leur autonomie sans pour autant augmenter leur taille, ni celle des smartphones. Une innovation qui tombe à point nommé à l'heure de l'arrivée de la 5G et de ses exigences en matière d'énergie.

«En comprimant plus d'énergie dans un espace plus petit, cette nouvelle technologie de batterie aura un impact profond sur la 5G et le monde en réseau», assure Paul King, l'un des responsables du projet chez Nokia Bell Labs, dans un communiqué.

Cette nouvelle technologie utilise des composants similaires à celle actuelle, ce qui devrait permettre de ne pas faire grimper son prix, a expliqué Eric Mangan, porte-parole de Nokia. Les chercheurs ont d'ores et déjà breveté leur invention dans le but d'une prochaine commercialisation. Il faudra par contre encore «quelques années» avant que cette technologie soit commercialisée, précise le porte-parole.

