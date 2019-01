Le moteur de recherche Bing bloqué en Chine

Le moteur de recherche du géant informatique américain Microsoft, Bing, était jeudi inaccessible en Chine, des internautes s'inquiétant du possible blocage par les autorités d'un énième site Internet étranger de premier plan. Les tentatives d'ouvrir l'adresse cn.bing.com aboutissent à des messages d'erreurs. Les autres principaux moteurs de recherche étrangers (Google et Yahoo) étant déjà bloqués dans le pays asiatique, Bing y est actuellement le plus utilisé.

«Nous avons confirmé que Bing est actuellement inaccessible en Chine et sommes en train de déterminer nos prochaines démarches», a indiqué un porte-parole de Microsoft. Le groupe avait annoncé quelques heures auparavant enquêter sur l'incident. Le Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir rend inaccessible dans le pays plusieurs sites Internet étrangers très utilisés ailleurs dans le monde, comme Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. L'Administration chinoise du cyberespace, régulateur d'Internet, n'avait pas réagi aux questions jeudi.

Google avait retiré son moteur de recherche de Chine en 2010 face à la censure et aux cyberattaques. Mais Microsoft reste présent avec Bing, en censurant certains résultats aux recherches, et avec le logiciel de vidéocommunication Skype. Sur les réseaux sociaux chinois, de nombreux internautes dénonçaient jeudi l'inaccessibilité de Bing. Certains se plaignaient de devoir utiliser Baidu, le principal moteur de recherche chinois. La Chine a renforcé son contrôle d'Internet ces dernières années. En 2018, quelque 26 000 sites illégaux ont été fermés, et six millions de messages au contenu vulgaire ou pornographique effacés, a indiqué début janvier l'agence de presse Chine nouvelle.

(L'essentiel/afp)