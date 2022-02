La start-​​up bidon avait recruté de vrais employés

Les collaborateurs de Madbird n’ont rien vu venir. Emballés par le charisme et la prétendue renommée de son jeune patron, Aly Ayad, ils se sont engagés pour cette agence web fantôme. Certains d’entre eux ont mis six mois avant de le comprendre, sans jamais avoir touché le moindre centime. Aly Ayad avait mis la forme pour les séduire en faisant valoir une prétendue expérience au siège de Nike, des références en ligne trafiquées et du contenu pioché allégrement à la concurrence.

La cinquantaine d’employés devait travailler exclusivement par courriel et se réunissait sur Zoom en présence, sans le savoir, de collègues fictifs. Au moins six parmi eux étaient en effet le fruit de l’imagination du patron avec leur propre compte de messagerie et profil LinkedIn. Leurs noms et portraits étaient inventés ou usurpés à d’autres personnes, comme le cofon­dateur Dave Stanfield, dont la BBC a retrouvé en République tchèque le véritable propriétaire de l’image, un fabricant de ruches.

Il aimait se prendre pour le patron

C’est finalement une graphiste fraîchement engagée qui a découvert la supercherie en février 2021, ne retrouvant pas sur les cartes StreetView le bureau physique londonien mentionné par l’entreprise. Les victimes avaient toutes accepté de travailler uniquement à la commission pendant les six premiers mois. Des actions en justice sont en cours, alors que Madbird n’a jamais empoché le moindre contrat.

On ignore si Aly Ayad croyait que les affaires allaient finir par décoller. L’homme aux 90 000 suiveurs sur Instagram aimait en revanche se prendre pour le patron en citant volontiers Steve Jobs et Elon Musk, ont confié des ex-employés.

(L'essentiel/laf)