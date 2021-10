Malgré le flop, Magic Leap sortira un second casque

En grande difficulté après le flop de son casque de réalité augmentée Magic Leap One lancé en 2018, la start-up américaine Magic Leap n’a pas disparu. Bien au contraire! Peggy Johnson, patronne de la firme, a annoncé lundi lors d’une interview sur CNBC que l’entreprise venait de lever 500 millions de dollars lors d’un nouveau tour de table. Il valorise la société, qui avait su entretenir le mystère autour de son premier projet pendant plusieurs années, à 2 milliards de dollars (contre 6,7 milliards en 2019, rappelle TechCrunch).

Magic Leap 2

La directrice a également fait savoir qu’une nouvelle version de son casque verrait le jour en 2022. Baptisé Magic Leap 2, l’appareil arborera un design plus proche de lunettes traditionnelles. D’après de premiers rendus, il sera en effet plus compact et léger que son prédécesseur. Il est aussi censé offrir un champ de vision deux fois plus large que celui de la génération précédente qui n’était que de 50 degrés, mais aussi une meilleure qualité d’image, des couleurs plus fidèles et une meilleure lisibilité du texte. Une fonction doit permettre d’atténuer «l’arrière-plan du monde réel» pour faciliter la visualisation des contenus en réalité augmentée, a expliqué Peggy Johnson. Celle-ci n’a par contre pas donné de précisions quant au prix du futur produit, qui vise principalement le marché professionnel. La directrice a notamment cité certains marchés cibles, comme le domaine de la chirurgie, le secteur de la défense et l’industrie.

(L'essentiel/man)