Comptes spéciaux pour instagrameurs influents

Après les comptes business introduits en 2016, Instagram teste actuellement un nouveau type de profil taillé sur mesure pour les instragrameurs plus influents. Ce «compte créateur» (Creator count, en anglais), tel qu'il est nommé, propose des statistiques détaillées sur l'évolution des abonnés et sur le type de contenus qui plaît aux fans, des outils pour la messagerie permettant aux influenceurs de filtrer les messages provenant de marques partenaires ou d'amis, mais aussi des «labels flexibles» servant à indiquer comment ils souhaitent être contactés.

Ces nouveautés sont actuellement en phase d'expérimentation auprès d'un petit échantillon de créateurs d'Instagram, avant un déploiement plus général et un lancement officiel courant 2019. Jusqu'ici certains influenceurs optaient pour un compte business, plutôt optimisé pour les marques, pour bénéficier de fonctionnalités similaires.

Les créateurs représentent «une partie importante de la communauté», a déclaré Ashley Yuki, chef produit chez Instagram, au site Hollywood Reporter. «Nous voulons nous assurer qu'Instagram soit le meilleur et plus facile endroit pour les créateurs pour bâtir des communautés de fans et aussi des marques personnelles».

(L'essentiel/man)