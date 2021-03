Les qualifiés connus sur «FIFA» et «Clash Royale»

Considéré comme une des plus grosses compétitions d’e-sport au Luxembourg, les POST Esports Masters organisaient ce week-end des qualifications sur les jeux «FIFA» et «Clash Royale». Venus de toute la grande région, 330 joueurs se sont affrontés lors de deux phases de qualification.

Les qualifiés sur «Clash Royale» :

BlackPearl, Shy Guy, Coolio, HerrBeniLP, Mahdil, Silent Voice, Lupus Dei, Wayes, Roccia, Paolo ios, Madara Uchiha et Wayes.



Le Top 4 de l’an passé déjà qualifiés :

Tortel, Krypto, Berry et Orange.



Les qualifiés sur «FIFA21» :

Ivanilson, Diogo Santos, AbdouBrown, Didi Storm, LouisLux, Kuuzy, Kim, Levis12, Saro09, Gkmlrn, Bonvini8, MessiMaestro71



Le Top 4 de l’an passé déjà qualifiés :

Tortel, Krypto, Berry et Orange

Au terme de ce processus, douze joueurs ont composté leur ticket pour le tournoi final dans chaque jeu. Sont également qualifiés les quatre premiers de la précédente édition. Les qualifiés vont désormais s’affronter d’un championnat qui s’étalera sur les mois d’avril et de mai.

Sur le troisième jeu des POST Esports Masters, «League of Legends», les qualifications se dérouleront les 8 et 9 mai prochains.

(ng/L'essentiel)