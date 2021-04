Le «Jour sans fin» dans l'espace brille sur PS5

Après un crash magnifiquement mis en scène, une astronaute se retrouve coincée dans une boucle temporelle sur la mystérieuse planète Atropos. Seule et abandonnée, la femme nommée Selene espère s'échapper un jour de ce lieu maudit. Mais à chaque mort, le cycle recommence et les ruines extraterrestres s'agencent différemment, ainsi que les objets mis à disposition.

On conserve tout de même certains accessoires durement acquis lors de sorties précédentes. Au joueur ensuite de se démener pour aller toujours plus loin tout en récoltant des indices, comme des hologrammes ou des enregistrements audios, pour en apprendre un peu plus sur ce monde chaotique.

Décors majestueux

Outre son scénario énigmatique, «Returnal» offre un gameplay extrêmement dynamique et satisfaisant où l'héroïne se déplace comme un charme au milieu de décors monochromes souvent majestueux. Seuls les ennemis bioluminescents apportent un peu de couleurs et de vie dans ces terres désolées.

À la croisée des chemins entre «Metroid» pour ses mécanismes et «Alien» pour ses environnements, «Returnal» propose une expérience intrigante et exigeante, aidée par une ambiance extraordinaire. Et l'utilisation des retours haptiques de la manette DualSense va étonner plus d'un joueur.

(L'essentiel/adi)