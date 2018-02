Intelligence artificielle et 5G en vedette à Barcelone

Moins de nouveautés parmi les smartphones, plus d'intérêt pour ce qu'il y a sous le capot: 5G et intelligence artificielle (IA) vont concentrer l'attention de l'industrie des télécoms, réunie pour le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, à partir de lundi. Si ces thématiques ne sont pas nouvelles, l'une comme l'autre se concrétisent, avec le début du déploiement de la première version du nouveau standard de technologie mobile 5G, et l'intégration généralisée de l'IA, tant dans les télécoms que dans l'univers technologique.

Fin décembre, l'industrie a arrêté une bonne part des normes qui sont en vigueur pour la 5G, ouvrant la voie au développement des équipements, à l'accélération des tests et même aux premiers déploiements, annoncés aux États-Unis, Corée du Sud et Japon pour la fin de l'année. Pour le Luxembourg, ce ne sera pas avant 2020. Intégrée dans les réseaux, l'intelligence artificielle jouera un rôle dans la réussite de la 5G. Embarquée dans les smartphones, intégrée dans les assistants vocaux, ou adaptée à l'industrie, elle va essaimer dans bien d'autres domaines.

Pas d'effervescence sur les smartphones

Plus largement, toutes les évolutions technologiques vont se retrouver au MWC, de la réalité virtuelle et augmentée, appliquée au commerce ou à l'industrie, au retour de la voix, via les assistants vocaux, en passant par l'Internet des objets. Le congrès devrait également faire la part belle aux applications concrètes de ces évolutions technologiques dans l'industrie classique, vue par les télécoms comme un axe majeur de développement.

Côté smartphones en revanche, l'effervescence ne sera pas celle des années passées, quand les géants sud-coréens et chinois, qui se battent pour les premières places sur ce marché très concurrentiel, avaient pris l'habitude de présenter leurs nouveaux appareils haut de gamme. Cette année, le sud-coréen LG et le chinois Huawei ont fait l'impasse sur le salon. Samsung, numéro un mondial du secteur, présentera tout de même la nouvelle version de son modèle-phare, le Galaxy S9, accompagné du S9+.

(L'essentiel/AFP)