Messenger encore plus optimal sur l'Apple Watch

Facebook multiplie les applications très ciblées. Kit, pour Keep in Touch, est la nouvelle tentative de la plateforme sociale pour inviter les habitués de Messenger à choisir l'Apple Watch comme moyen d'entretenir un contact privilégié. L'application Kit sert principalement à l'échange de messages sur la montre connectée, y compris des enregistrements vocaux et des émojis, au partage de la localisation, ainsi qu'à la saisie vocale à la manière d'iMessage, l'application maison d'Apple.

Les messages sont envoyés via le propre service Messenger de Facebook, et non par SMS ou iMessage. Kit permet également de recevoir et de répondre aux notifications et de lire les messages de son contact. L'interface est plus novatrice que celle de l'app Messenger pour l'Apple Watch où il faut naviguer sur le mini écran pour lire et répondre aux messages.

Le NPE Team, le groupe de recherche et développement interne de Facebook est à l'origine de cette application en test sur le marché canadien. C'est sa première pour une smartwatch, alors qu'on lui doit plusieurs applications, dont la récente Tuned destinée aux couples sur les terminaux mobiles d'Apple. Mais ces applications expérimentales arrivent rarement à sortir du lot. L'app Kit peut en tout cas s'appuyer sur le milliard d'utilisateurs de Messenger avec qui elle est liée.

