iTunes vit ses derniers jours sur les ordinateurs

C'est une page qui se tourne. En rendant disponible au téléchargement macOS Catalina, lundi soir, Apple a enterré iTunes sur ses ordinateurs. La dernière version majeure du système d'exploitation pour les différents modèles de MacBook, iMac et Mac a fait disparaître, comme annoncé en juin, le célèbre logiciel multimédia apparu en 2001. Il est désormais remplacé par trois applicationss distinctes: Musique, Apple TV et Podcasts. Mais pas d'inquiétude à avoir pour les utilisateurs concernant leurs anciens contenus audio ou vidéo: ils seront répartis dans chaque nouvelle app respective.

La fin d'iTunes dans macOS Catalina change par conséquent aussi la façon de sauvegarder et de restaurer les données d'un iPhone ou d'un iPad. Ce processus se fait désormais via la fenêtre du Finder, lorsqu'on branche l'appareil via un câble à l'ordinateur. Il est aussi possible d'utiliser la sauvegarde dans le nuage avec iCloud, si on dispose d'un forfait de stockage suffisant, ou d'iTunes qui survit encore sur PC.

D'autres nouveautés

À noter que le système macOS Catalina pose toutefois des problèmes aux DJ qui utilisait iTunes pour organiser leur musique. La nouvelle app Musique ne supporte plus le format XML utilisé par des apps musicales tierces pour accéder à la bibliothèque d'iTunes. Pour le moment, il leur est donc conseillé de rester sur l'ancienne version macOS Mojave.

Parmi les autres nouveautés de macOS Catalina, on peut citer la fonctionnalité «Sidebar», qui permet d'utiliser un iPad comme second écran du Mac, la fonctionnalité «Temps d'écran», qui permet de savoir combien de temps l'utilisateur passe devant son écran, ou encore le nouveau service de jeux par abonnement Apple Arcade. Le système ne supporte par ailleurs plus les apps 32 bits, des logiciels pourraient donc devenir incompatibles en installant la nouvelle version de macOS.

(L'essentiel/man)