L’iPhone 12 devrait être lancé en octobre

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

On savait déjà que le lancement des nouveaux iPhone serait retardé de quelques semaines, cette année, en raison de la crise sanitaire et économique dues au coronavirus. Le célèbre leaker Jon Prosser vient, jeudi, d’apporter quelques précisions en annonçant les dates supposées de présentation et de commercialisation via son compte Twitter.

Selon ses informations, les fans d’Apple devront attendre le mois d’octobre pour découvrir les nouveaux iPhone 12, alors qu’Apple a pour habitude de dévoiler ses nouveaux smartphones en septembre. D’après Jon Prosser, la présentation de l’iPhone 12 est attendue pour la semaine 43 qui débute le 12 octobre. Étant donné que la firme à la pomme organise habituellement sa keynote un mardi, l’événement d’Apple devrait avoir lieu le 13 octobre cette année, avec une commercialisation des appareils la semaine suivante.

L’iPhone 12 Pro en novembre

Seuls les iPhone 12 de 5,4 et 6,1 pouces seraient disponibles à partir de la semaine du 19 octobre. Pour les iPhone 12 Pro 6,1 et 6,7 pouces, il faudra patienter un mois de plus, bien qu’ils seraient aussi présentés lors de l’événement du 13 octobre. Jon Prosser annonce en effet un lancement en novembre, à une date encore inconnue, selon ses informations.

Le mois de septembre ne serait toutefois pas complètement abandonné par Apple. Lors de la semaine du 7 septembre, le géant technologique américain devrait lancer sa nouvelle Apple Watch 6 et un nouvel iPad, ajoute le leaker. Entre-temps, Apple a rendu disponible une mise à jour surprise 13.6.1. Elle corrige quelques bugs du système, comme celui de l’écran vert sur certains iPhone X et 11 en raison d’un problème de gestion de la température de l’appareil.

(L'essentiel/man)