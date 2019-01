La PS5 supporterait la 4K à 240 images/seconde

D'après l'analyste Michael Pachter, interrogé par la plateforme GamingBolt, la future console de Sony PS5 sera en mesure de concurrencer la prochaine console haut de gamme Xbox Scarlett de Microsoft connue sous le nom de code Anaconda. Comme celle de Sony, elle pourrait être dévoilée courant 2019 pour une commercialisation probable en 2020.

«Quoi que Sony fasse, je pense que leur appareil aura probablement la 4K à 240 images par seconde et supportera le PSVR (ndlr le casque de réalité virtuelle de Sony)», a déclaré le spécialiste.

Celui-ci se montre moins affirmatif sur les déclinaisons de la console, qui pourraient être au nombre de deux comme chez Microsoft, une d'entrée de gamme et une autre plus puissante. «Je ne sais pas s'ils disposeront d'une console PlayStation Now qui ne propose que du streaming (ndlr soit sans lecteur de disques). Il y aura peut-être deux PlayStation et deux Xbox, mais je serais surpris s'il y en avait plus que deux et je ne crois pas que Sony soit prêt à faire ça», avance-t-il.

(L'essentiel/man)