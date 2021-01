Logitech profite de la crise et triple son bénéfice

Pour le troisième trimestre de son exercice 2020/2021 décalé (clos au 31 décembre), son bénéfice net a grimpé à 382,5 millions de dollars (315,8 millions d'euros), contre 117,5 millions de dollars un an plus tôt, a indiqué Logitech dans un communiqué. Son chiffre d'affaires a quant à lui bondi de 85% sur an pour atteindre 1,6 milliard de dollars, dépassant nettement les prévisions. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 190,8 millions de bénéfice pour 1,2 milliard de revenus.

Logitech avait déjà vu ses ventes exploser au premier semestre face à l'envolée de la demande pour les webcams, produits de vidéoconférence et accessoires de jeux avec les premiers confinements et mesures de lutte contre pandémie de coronavirus.

Les ventes de webcams ont quadruplés

Sur le trimestre écoulé, qui englobe les fêtes de fin d'année, les ventes de webcams ont encore quadruplé pour se monter à 132 millions de dollars tandis que les ventes de produits de vidéoconférence ont triplé à 293 millions de dollars. Les ventes d'accessoires pour tablettes ont également quadruplé sous l’impulsion des étuis et claviers adaptés aux salles de classe avec l'essor de solutions «hybrides» associant enseignement sur place et à distance.

Les ventes d'accessoires de jeux ont quant à elles bondi de 73% tandis que les claviers et souris ont grimpé de respectivement 36% et 35%. Parmi le rares catégories en baisse, les ventes de haut-parleurs portatifs ont chuté de 24% avec la baisse des activités à l'extérieur et des activités sociales, a reconnu le groupe suisse.

Logitech a pour la troisième fois relevé ses objectifs annuels, visant désormais une progression de ses ventes (hors effets de changes) de l'ordre de 57% à 60%. A la fin du trimestre précédent, il avait dit s'attendre à une progression annuelle d'environ 35% à 40%.

(L'essentiel/AFP)