Une Story Instagram peut se passer d'images

Plutôt atypique pour un réseau social centré sur le partage d'images, la possibilité de publier uniquement du texte a fait son apparition sur Instagram. L'app a introduit une nouveau mode pour les adeptes des Stories (contenus visibles pendant 24 heures maximum) sur iOS et Android. Baptisé «Texte», il permet aux habitués de la plateforme de s'exprimer sans besoin de publier une image ou un cliché, de quoi permettre à Instagram de se différencier davantage de ses concurrents, Snapchat en tête.

Placé à côté de l'option «En direct», lors de la création d'une Story, le nouveau mode propose plusieurs options de personnalisation des différentes polices et de l'arrière-plan à afficher dans le message temporaire. Des autocollants peuvent aussi être ajoutés.

Introducing “Type” mode in stories, a new way to share anything that’s on your mind! https://t.co/35A1nupNtf pic.twitter.com/JXLz7iG5UE