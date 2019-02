Un million de dollars à gagner avec Clash of Clans

Le monde du sport électronique ne cesse de gagner des adeptes. Par conséquent, de nouvelles plateformes et compétitions voient régulièrement le jour. Certaines demeurent modestes, d'autres se développent avec le temps et quelques-unes font directement leur entrée sur la scène internationale par la grande porte.

C'est parmi ces dernières que se classe Clash of clans world championship, dont la création a été annoncée jeudi. Ce championnat mondial débutera le 1er mars, avec à la clef un total d'un million de dollars à gagner!

Cette compétition se déroulera en plusieurs étapes. Tout d'abord, chaque mois durant six mois, des équipes de 5 joueurs s'affronteront soit directement sur le jeu ou via la plateforme ESL Play. Les huit meilleures de chaque mois seront ensuite invitées à se mesurer entre elles dans une arène dédiée, à Katowice en Pologne, de façon à désigner un champion mensuel.

La grande finale en Allemagne

Les six équipes ainsi qualifiées seront rejointes par deux teams supplémentaires, choisies par Supercell (le développeur du jeux Clash of Clans) et la communauté des joueurs, pour participer à la grande finale qui se déroulera en Allemagne, à l'occasion de «l'un des plus gros événements E-sport», explique ESL, la société organisatrice, sans toutefois donner davantage de détails.

Les fans qui voudront suivre les tournois, en Pologne et en Allemagne, mais qui ne pourront pas faire le déplacement auront la possibilité de se rabattre sur différentes plateformes telles que Twitter ou Facebook. Pour info, Clash of Clans est un jeu de stratégie en ligne massivement multijoueur en temps réel. Le but du jeu est de construire et développer un village fortifié, former des troupes, d'attaquer les villages des autres joueurs et de gagner des guerres de clans contre d'autres clans.

(L'essentiel/xfz)