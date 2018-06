Un ordinateur plus petit qu'un grain de riz

IBM s'est fait ravir son titre. L'ordinateur le plus petit du monde est de nouveau signé par des chercheurs de l'Université du Michigan. Baptisé M3, le nano-appareil n'est pas plus grand que le bout d'un grain de riz. Il ne mesure en effet que 0,3 mm de côté, soit 1/10 de Salt, ordinateur d'IBM qui détenait jusqu'ici le record de taille.

Embarquant de la mémoire vive (RAM) et des cellules photovoltaïques, le dispositif mis au point par l'Université du Michigan dispose d'un processeur inspiré du design d'un ARM Cortex-M0+ et des émetteurs/récepteurs sans fil. Il est capable de transmettre et recevoir des données via la lumière. À noter qu'une fois éteint, il ne conserve pas ses données, pas plus que l'appareil du géant américain.

Le dispositif a été conçu à la base comme un capteur biomédical. Il doit permettre de détecter les variations de température entre une tumeur et des tissus sains et d'évaluer l'efficacité d'un traitement contre le cancer. L'équipe de chercheurs envisage d'autres applications, par exemple pour aider à diagnostiquer le glaucome dans l'œil, pour la biochimie ou encore l'étude de minuscules escargots.

(L'essentiel/man)