Snapchat s'inspire des recettes de TikTok

Snap avait jusqu’ici plutôt l’habitude de se faire copier, à l’exemple de ses stories. Mais l’éditeur californien est rattrapé par le succès de TikTok. Après l’ajout d’une bibliothèque musicale, son app Snapchat va faire la part belle aux courtes vidéos divertissantes à défilement vertical inspiré du «Pour toi» de TikTok. Les habitués découvriront cette nouvelle fonctionnalité sous le nom de Spotlight. Les snaps, qui seront affichés via des algorithmes, peuvent être envoyés directement à Spotlight ou publiés sur Notre Story.

Interactions limitées

Ils mêleront à la fois snaps de comptes privés et publics. La société affirme que les snaps des comptes privés seront présentés sans aucun nom associé au contenu. Il n’y aura également aucun moyen de commenter ces snaps ou d’envoyer un message au créateur, explique Snapchat. Les utilisateurs de plus de 18 ans peuvent s’inscrire à des profils publics afin d’afficher leur nom, ce qui leur permet d’obtenir un suivi. Mais si cela leur permet de répondre en privé et directement aux créateurs, il n’y a pas de mécanisme de commentaire public sur Spotlight.

Snap très directif

La firme californienne impose des directives strictes sur le contenu, le format des snaps et d’autres règles. Les snaps doivent d’abord obligatoirement être des vidéos verticales avec un son d’une durée maximale de 60 secondes. Ils doivent également inclure un hashtag #topic et utiliser les outils créatifs de Snapchat tels que les légendes, les sons, les objectifs (Lenses) ou encore les GIF et être adaptés à une audience de plus de 13 ans. Les snaps doivent exclusivement utiliser la musique sous licence disponible dans la bibliothèque de Snapchat et doivent présenter du contenu original, et non utilisé ailleurs sur Internet.

Primes quotidiennes

Pour encourager les utilisateurs à publier sur Spotlight, la société distribuera plus d’un million de dollars chaque jour aux utilisateurs de Snapchat qui créent les meilleurs snaps sur Spotlight. Cette campagne promotionnelle se poursuivra jusqu’à fin 2020. La firme d’Evan Spiegel compte répartir la somme entre de nombreux utilisateurs, mais «ceux qui ont le plus de vues gagneront plus que les autres». Le déploiement de Spotlight sur les applications iOS et Android a commencé aux États-Unis avec des pays comme la France et l’Allemagne sur la liste, alors que d’autres pays suivront «prochainement».

(L'essentiel)