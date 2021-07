Microsoft recycle son compagnon mal-​​aimé

L’assistant virtuel Clippy a marqué toute une génération d’utilisateurs des logiciels Word, Excel et PowerPoint. Ses infobulles simplistes, et le plus souvent intempestives, ont eu le don d’irriter de nombreux utilisateurs. Pour beaucoup, la rancune a cependant laissé place depuis à la nostalgie à l’heure de revoir ce fameux trombone aux gros yeux. Microsoft a pu le confirmer via un tweet. Les habitués de Twitter ont plébiscité son initiative visant à le réhabiliter, sous la forme d’un émoji dans Microsoft 365.

Conformément au soutien massif des twittos, Clippy devrait tout simplement remplacer l’émoji trombone qui l’a inspiré. Il devrait bientôt ainsi apparaître en tapant l’émoji trombone ordinaire, validé en 2015 par le Consortium Unicode. En tant qu’éditeur de logiciel, Microsoft reste en effet libre dans le choix des visuels pour les afficher. Clippy devrait ainsi retrouver une petite place dans sa suite bureautique en ligne.

Remplaçant à la peine

Clippy avait été intronisé en 1997 en étant le personnage par défaut des infobulles d’aides affichées avec les logiciels Office, les utilisateurs pouvant alors choisir aussi à la place un robot, un chat, un chien ou encore un sosie d’Albert Einstein. À l’occasion du lancement d’Office XP en 2001, Clippy avait été mis de côté, en n’étant plus activé par défaut. Quelques années plus tard, il avait été désactivé dans l’indifférence générale. «La plupart des gens me disent qu’ils le détestent, avait déclaré à l’époque Kevan Atteberry, l’illustrateur qui l’a imaginé. Mais dès que je leur dis que je l’ai créé, ils trouvent ça super cool. Et tous les ans, je continue de recevoir de nombreux mails de la part de fans de Clippy».

Depuis, c’est une nouvelle génération d’assistants virtuels dopés à l’intelligence artificielle qui ont pris le relais, avec Cortana pour Microsoft qui peine à convaincre.

(L'essentiel/laf)