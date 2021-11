Comment créer ses propres stickers sur WhatsApp

Ce ne sont pas les nouvelles fonctionnalités qui manquent sur WhatsApp! Après le transfert de l’historique des conversations d’un appareil iOS vers un mobile Android, WhatsApp planche aussi sur l’introduction de réactions, de communautés et des nouveautés concernant les messages vocaux. La dernière fonctionnalité en date permet aux utilisateurs de laisser parler toute leur créativité. La plateforme de messagerie instantanée appartenant à Meta (Facebook) permet désormais de créer des stickers personnalisés, à partir de n’importe quelle image.

Cette nouveauté est pour le moment réservée à WhatsApp Web, version accessible depuis un navigateur web qui, rappelons-le, ne nécessite plus d’un smartphone connecté à Internet. En effet, grâce à la prise en charge de la fonctionnalité multi-appareils, un compte peut être depuis peu utilisé sur quatre autres terminaux différents, en plus du smartphone principal.

Marche à suivre

Pour pouvoir créer ses propres stickers depuis un ordinateur, il suffit de suivre le mode d’emploi suivant:



•Se connecter à son compte sur WhatsApp Web



•Cliquer sur l’icône trombone située sur la barre de saisie de texte



•Sélectionner l’option «Sticker»



•Choisir une image sur l’ordinateur



•L’éditer. Il est possible de la détourer, recadrer, lui ajouter des émojis, des textes ou des stickers



•Enfin, partager le résultat avec le ou les destinataires choisis

Si cette nouvelle fonctionnalité n’a pas encore fait son apparition sur smartphone, il est par contre possible de sauvegarder l’autocollant personnalisé fraîchement créé et envoyé via WhatsApp Web pour pouvoir le réutiliser par la suite. En cliquant sur le sticker depuis l’app mobile de WhatsApp pour iOS ou Android, il est possible de l’enregistrer dans les favoris.

Cet outil de création est censé être aussi déployé sur les apps WhatsApp pour ordinateurs, la semaine prochaine, rapporte The Verge.

(L'essentiel/man)