Cette mère a pu «revoir» sa petite fille décédée

Quelles limites à la réalité virtuelle? La question s'avère d'autant plus pertinente depuis la sortie d'un documentaire pour le moins controversé en Corée du Sud. «I Met You» montre une mère endeuillée en train de revoir sa petite fille décédée d'une maladie incurable, grâce aux dernières avancées de la technologie.

Comme si elle n'était jamais partie à l'âge de 7 ans en 2016, Nayeon apparait avec une voix et des mouvements créés à partir d'autres enfants. Pour rendre l'expérience plus vraie que nature, les techniciens ont également créé un arbre, un gâteau d'anniversaire et une scène de pique-nique.

Émouvant pour les uns, glaçant pour les autres. Inconsolable depuis la mort de son enfant, la mère Jang Ji-Sung ne regrette pas un seul instant, même si le moment fut forcément très intense: «Elle m'a appelé, le sourire aux lèvres. Je pense que mon souhait le plus cher a été exaucé», témoigne-t-elle dans le documentaire.

