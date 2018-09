Cortana et Alexa contrôlent la Xbox One

Microsoft a trouvé une alternative aux commandes vocales de son accessoire de reconnaissance de mouvements Kinect, abandonné en 2017. Interagir par la voix avec une Xbox One sans brancher de micro à la console est désormais possible en passant par un appareil embarquant l'assistant virtuel Cortana de la firme ou celui d'Amazon, Alexa. Il peut s'agir des enceintes connectées Amazon Echo, Sonos One, Harman Kardon Invoke ou un PC sous Windows 10, par exemple. Microsoft a en effet lancé une nouvelle compétence («skill») pour Cortana et Alexa. Google Assistant pourrait aussi suivre.

Actuellement, ce «skill» est uniquement disponible aux États-Unis chez les personnes inscrites au programme Insider, qui permet de tester de nouvelles fonctionnalités. En pratique, ces utilisateurs peuvent notamment activer ou désactiver leur console, ajuster le volume, lancer des jeux et des apps, démarrer ou arrêter les diffusions sur la plateforme de streaming Mixer, ou encore faire des captures d'écrans via des commandes vocales.

Microsoft et Amazon ont récemment officialisé un accord qui rapproche les deux assistants virtuels, mais il n'est pas lié à cette nouvelle fonctionnalité. «Ceci est distinct de l'intégration de Cortana et d'Alexa. Cela veut dire que vous pouvez aujourd'hui invoquer l'un ou l'autre des assistants sur Xbox One, mais pas un assistant via l'autre», a fait savoir Microsoft à ZDNet.com.

