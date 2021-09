Un petit nouveau dans l'e-​​sport luxembourgeois

En cette période de rentrée scolaire, la scène e-sport luxembourgeoise accueille un petit nouveau. Nommée C1 E-sports, cette formation tout juste sortie de terre espère pouvoir rapidement s'aligner sur les différentes compétitions locales. Après la disparition de Team Slick, dont il était un des membres, Sven Bill, originaire de Wiltz, a décidé de créer sa propre structure en compagnie de deux autres Luxembourgeois et de deux Autrichiens qu'il avait rencontrés sur les réseaux sociaux. «L'équipe sera tournée vers le Luxembourg, la France et la Belgique rappelle toutefois le jeune homme de 21 ans qui travaille dans une entreprise de logistique. Nous avons déjà recruté une équipe sur "CS:GO" et nous espérons aussi pouvoir nous lancer sur "FIFA" et "Rocket League"».

À terme, l'équipe souhaite également mettre la main sur des créateurs de contenu afin de poursuivre son développement. Et comme de nombreuses équipes d'e-sport à peine créées, elle rêve déjà de pouvoir postuler un jour à un statut professionnel. «Je trouve que l'e-sport s'est beaucoup développé récemment au Luxembourg, souligne Sven Bill. Les médias en parlent plus, ce qui fait que les gens plus âgés s'y intéressent davantage. Les gens s'aperçoivent que l'e-sport ne consiste pas à rester dix heures derrière un ordinateur mais que ce sont de vraies compétitions». Et le Luxembourg en offre de plus en plus.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)