Verratti s'offre une île virtuelle à 100 000 euros

C’est sur un autre terrain de jeu que le footballeur Marco Verratti refait parler de lui. Après avoir été l’un des grands artisans de la victoire du PSG face au Real Madrid, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, mardi, le milieu de terrain est devenu le propriétaire d’une île… virtuelle dans le métavers. Il est ainsi devenu le premier footballeur du monde à investir publiquement dans une propriété numérique, selon un communiqué publié sur Instagram.

L’international italien, champion d’Europe 2020, s’est en effet offert pour l’équivalent de 100 000 euros en cryptomonnaie ether l’une des 25 îles numériques mises en vente par Exclusible, place de marché française spécialisée dans les NFT (jetons non fongibles) de luxe, sur la plateforme de réalité virtuelle The Sandbox, déjà fréquentée par d’autres stars comme Snoop Dogg.

«J’ai toujours été passionné par l’innovation et la technologie, et j’ai récemment approché le monde incroyable de la technologie blockhain et du métavers. J’ai compris que j’étais prêt à faire un grand pas et à être un pionnier en créant ma propre île privée dans The Sandbox», a déclaré le natif de Pescara (centre-est de l’Italie), en partageant le projet qu’il a en tête pour sa nouvelle propriété virtuelle: «Demain, elle ne sera pas seulement à moi, elle accueillera des milliers d’amis et de fans désireux de partager des expériences, des jeux, des concerts et - pourquoi pas - même des moments de vie privée. Je suis impatient de voir se réaliser l’avenir que j’ai imaginé», ajoute-t-il.

Coman et Wawrinka aussi de la partie

Parmi les autres nouveaux propriétaires, figurent aussi Sara Sampaio, ex-égérie de Victoria’s Secret, Kingsley Coman, joueur du Bayern Munich, Ana Ivanovic, ancienne numéro un du tennis, mais aussi le tennisman suisse Stanislas Wawrinka, l’entrepreneur et copropriétaire du FC Bâle Dan Holzmann, ainsi que la plateforme de trading eToro. Au total, Exclusible a engrangé l’équivalent de 2,9 millions de dollars avec ses îles et 1,6 million avec les 150 villas mises en vente.

