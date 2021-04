Instagram pour les plus jeunes, «pas le bon remède»

«Lancer une version d’Instagram pour les enfants de moins de 13 ans n’est pas le bon remède et mettrait les jeunes utilisateurs en grand danger», écrivent les signataires d’une lettre envoyée jeudi à Mark Zuckerberg par la Campaign for a commercial-free childhood (CCFC), un collectif qui milite contre le marketing ciblant les enfants.

«Si la collecte de précieuses données familiales et la fidélisation d’une nouvelle génération d’utilisateurs d’Instagram sont sans doute bonnes pour le bilan de Facebook, cela va probablement augmenter l’utilisation d’Instagram par de jeunes enfants particulièrement vulnérables aux fonctions de la plateforme favorisant la manipulation et l’exploitation», s’émeuvent les rédacteurs de la lettre. Le courrier a été signé par des organisations nord-américaines, européennes, africaines et australiennes.

Aucune publicité

«Nous avons tout juste commencé à explorer une version d’Instagram pour les adolescents les plus jeunes», a confirmé auprès de l’AFP Stephanie Otway, une porte-parole de Facebook. «Nous convenons que toute expérience que nous développons doit avoir pour priorité la sécurité et le respect de la vie privée, et nous consulterons des experts du développement de l’enfant, de la sécurité et de la santé mentale de l’enfant ainsi que des défenseurs de la vie privée», précise Stephanie Otway.

Facebook ajoute qu’aucune publicité ne sera affichée dans la version d’Instagram pour les plus jeunes. La populaire plateforme de partage de photos et de vidéos requiert actuellement un âge minimum légal de 13 ans pour s’inscrire.

(L'essentiel/afp)