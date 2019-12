Viré de Facebook pour avoir réactivé des comptes

Facebook a mis à la porte un contractant accusé d'avoir accepté des pots-de-vin pour réactiver des comptes publicitaires. Ceux-ci avaient été bannis pour violation des conditions d'utilisation du réseau social, rapporte BuzzFeed News.

L'agence de marketing Ads Inc, basée à San Diego, en Californie, aurait versé un montant initial de 5000 dollars, puis 3000 dollars par mois à l'ex-employé, qui travaillait depuis Austin, afin qu'il annule les sanctions de Facebook contre ses comptes. Ces derniers servaient à diffuser des messages publicitaires avec de fausses informations sur des célébrités. Lorsque les utilisateurs cliquaient sur ces réclames, ils étaient invités à s'inscrire à des essais gratuits douteux qui se transformaient ensuite en abonnements coûteux. Ads Inc a arrêté ses activités en octobre dernier, à la suite d'une enquête de BuzzFeed News.

Le réseau social a confirmé à BuzzFeeed News que cet employé «ne travaille plus pour Facebook», car «ce comportement est totalement interdit par nos règlements». Facebook a ajouté qu'il allait poursuivre son enquête et prendre le cas échéant les mesures qui s'imposent. D'autres employés de Facebook seraient aussi impliqués, selon une source anonyme affiliée à Ads Inc.

(L'essentiel/man)