Un bug a donné accès à des caméras privées

Voilà un problème de confidentialité dont la firme Eufy, spécialisée dans les produits de sécurité, se serait bien passée. À cause d’un bug, des utilisateurs de ses caméras de surveillance ont eu la mauvaise surprise de pouvoir accéder aux comptes, ainsi qu’aux flux vidéo en direct et enregistrés d’autres utilisateurs via l’app du fabricant. Le problème a été rendu public lorsque des clients ont commencé à signaler le phénomène sur la plateforme Reddit.

«Je suis en Australie et j’ai le même problème. Je pouvais accéder à tout sur le compte de quelqu’un d’autre y compris le flux en direct, et je contrôlais sa caméra (panoramique, inclinaison, rotation). J’ai pu faire des enregistrements vidéo, en utilisant le bouton d’enregistrement de l’application, qui ont été sauvegardés sur mon téléphone», a par exemple raconté un certain cazac73.

Pas de problème en Europe

L’entreprise a rapidement réagi en corrigeant le problème et en communiquant à son sujet. «En raison d’un bug qui s’est produit durant la dernière mise à jour d’un serveur à 10h50 aujourd’hui (ndlr: lundi), un nombre limité (0,001%) de nos utilisateurs a eu accès aux flux vidéo des caméras d’autres utilisateurs. Notre équipe technique a pris connaissance de ce problème autour de 11h30 et l’a résolu à 12h30», a expliqué la firme en présentant ses excuses. Elle précise qu’aucun utilisateur n’a été affecté par le problème en Europe.

Il a pu concerner ceux des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, de Cuba, du Mexique, du Brésil et d’Argentine, auxquels elle recommande de se déconnecter et de se reconnecter pour rétablir l’accès à leurs propres caméras. En outre, le bug n’aurait pas touché les produits de sa gamme Baby Monitor, Smart Lock, Alarm System et PetCare, ajoute la société.

