Une nouvelle compétition de e-​​sport

Gaming by Post

Rendez-vous sur Twitch!

La saison 2 des POST Esports Masters a enfin débuté ce week-end, sous le regard de nombreux spectateurs en ligne. En effet, les premières parties du championnat «Clash Royale», jouées ce samedi 10 avril, ont été diffusées sur la chaîne des POST Esports Masters sur la plateforme de streaming «Twitch» ainsi que sur le site postesportsmasters.lu. Cette première séance «Twitch» marque le début d’une longue série de streamings des plus belles confrontations, commentées et diffusées sur la plateforme «Twitch», chaque week-end, pendant toute la durée de la compétition. Chaque séance se termine par les moments forts de la journée, lorsque les meilleurs joueurs s’affrontent. Ne ratez pas les prochains streams: «FIFA» le 17/04 et «Clash Royale» le 18/04.

Le chiffre du jour

1,4 milliard d’euros... c’est le montant incroyable qu’a rapporté le marché des jeux «free to play» en France en 2020 (contre 20 «petits» millions d'euros pour les jeux payants) et pourtant ces jeux se disent gratuits! Leur principe: la plupart proposent des contenus additionnels payants. L’accumulation de ces petits montants peut finalement représenter une somme considérable. Plusieurs dizaines d’euros par mois et par joueur. Ces chiffres expliquent la montée en puissance des offres de Cloud Gaming qui permettent au joueur de maîtriser ses dépenses. Cette année, les jeux ayant engendré le plus important chiffre d’affaires sont Coin Master, The Seven Deadly Sins, State of Survival, Gardenscapes et Call of Duty Mobile.

Le jeu de la semaine

Il y a les jeux pour s’évader, ceux qui permettent de se prendre pour un maître de guerre, un pilote de F1 ou encore d’incarner un de ses héros favoris. Et il y a les jeux conçus pour améliorer ses capacités cérébrales. Professor Rubik's Brain Fitness fait partie de cette catégorie. D’ailleurs, on n’y parle pas de parties mais d’entraînement pour votre cerveau.

Avec des «trainings» reliés à six domaines: Les Lettres, L'Agilité, La Mémoire, La Spatialisation, La Concentration et Le Calcul. Pour ceux qui ont peur du fameux cube multicolore pas d’inquiétude, les entraînements proposés sont nettement plus simples et ludiques. La posologie? Pratiquez quelques petites minutes au quotidien, le tout sans ordonnance et sans effets secondaires.

«Professor Rubik's Brain Fitness» est inclus dans le catalogue «Blacknut», disponible en option dans l’offre mobile 5G POWER de POST.