Le dernier MacBook Pro règle le souci de clavier

De façon inattendue, Apple a commercialisé mardi de nouveaux modèles de MacBook Pro avec Touch Bar. Disponibles en 13 et 15 pouces, ils embarquent des processeurs Intel Core de 8e et 9e génération pour la première fois à 8 cœurs (sur le modèle de plus grande taille), ce qui en fait le MacBook Pro le plus rapide de son histoire. Ils sont censés offrir des performances deux fois plus rapides qu'un MacBook Pro quadricœur et 40% plus rapides qu'un MacBook Pro à 6 cœurs, explique la firme de Cupertino.

Elle ne mentionne pas le fait que ces nouveaux modèles sont équipés d'un clavier «papillon» amélioré. Il est censé régler le problème des touches défectueuses (double frappe ou touche bloquée) qui s'est attiré les critiques des clients d'Apple et a notamment engendré une action collective aux États-Unis. La firme à la pomme explique dans les médias américains qu'elle utilise un nouveau matériau, sans donner plus de détails sur les modifications apportées.

Le géant technologique, qui rappelle que la grande majorité de ses clients ne sont pas affectés par le problème, étend par la même occasion son programme de réparation gratuite des claviers à tous les appareils embarquant le mécanisme «papillon», du MacBook 12 pouces au MacBook Air, en passant par le MacBook Pro.

