Opera a même pensé aux fans de mèmes

Les internautes équipés d’Opera 83 vont pouvoir publier plus facilement des mèmes sur la Toile. La nouvelle version du navigateur web s’est en effet dotée d’une nouvelle fonctionnalité intégrée à son outil de capture d’écran. Ce générateur de mèmes affiche la capture d’écran avec deux bandes noires, sur les parties supérieure et inférieure de l’image, sur lesquelles il est possible d’ajouter du texte. De quoi ravir les fans de ces images reprises et déclinées en masse sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, dans le but de rattraper son retard sur la concurrence, Opera s’équipe aussi d’une autre fonctionnalité utile qui concerne la vidéo. Cette option baptisée «Détachement de la vidéo» permet de déporter automatiquement une vidéo lue dans une fenêtre en dehors du navigateur lorsque l’utilisateur change d’onglet.

L’éditeur norvégien d’Opera avait déjà introduit un système qui déportait automatiquement les vidéos de services de vidéoconférence dans une nouvelle fenêtre pop-up lorsque l’internaute ouvrait un nouvel onglet. Forts du succès de cet outil, ils ont décidé de l’étendre automatiquement à toutes les vidéos des sites compatibles avec l’affichage dit de «Picture-in-Picture» comme YouTube. Mais cette nouveauté peut bien entendu être désactivée dans les paramètres avancés, indique Opera sur son blog.

(L'essentiel/man)