Les profils Instagram vont s'offrir un relooking

Le réseau social, qui appartient à Facebook, dit actuellement tester «des moyens pour que vous puissiez mieux vous exprimer et communiquer plus facilement avec les personnes qui vous sont chères sur votre profil». Instagram a publié sur son blog un aperçu du nouveau design qui prévoit plusieurs changements de disposition des éléments affichés à l'écran.

On remarque ainsi que la photo de profil passe de gauche à droite pour mettre au premier plan le nom de l'utilisateur. Le nombre de publications, d'abonnés et d'abonnements, s'affichant dans une police réduite, sont moins mis en évidence afin de favoriser la description du profil. Un bouton «Message» fait aussi son apparition à coté de celui pour s'abonner à un compte, afin d'inciter aux interactions entre utilisateurs de la plateforme.

Plusieurs combinaisons seront testées

«Au cours des prochaines semaines, certaines fonctionnalités vont être réorganisées en haut de votre profil, notamment des modifications d'icônes, des boutons et de la navigation dans les différents onglets. Ces modifications devraient, nous l'espérons, rendre les profils plus simples et plus propres», explique Instagram dans un billet de blog.

Plusieurs combinaisons vont être testées auprès d'utilisateurs au cours des prochaines semaines et seront adaptées en fonction des retours de la communauté, a fait savoir le réseau social. Lundi, la plateforme, qui revendique plus d'un milliard d'utilisateurs, a annoncé qu'elle allait supprimer de certains comptes les faux abonnés et commentaires destinés à doper la popularité de ces profils.

(L'essentiel/man)